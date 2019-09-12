Стало відомо, коли Україна продовжить денонсацію угод із Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Київ не припиняв роботу з розірвання двосторонніх договорів із Росією. Про це в коментарі УНН повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко.
“Робота з глибокої інвентаризації та приведення договірно-правової бази з РФ та СНД у відповідність до сучасних національних інтересів України не припинялася”, — повідомила співрозмовниця.
З її слів, тривалість процесу перегляду договірно-правової бази з РФ та СНД викликана кількома об’єктивними чинниками, зокрема, необхідністю дотримання всіх процедур, передбачених цими угодами для їх припинення, та процесом формування органів державної влади після президентських та парламентських виборів в Україні.
“Після завершення процесу формування нового керівництва усіх причетних державних установ, інвентаризацію договірно-правової бази з РФ і СНД та припинення чинності тих угод, які більше не відповідають інтересам України, буде продовжено”, — зазначила Зеленко.
Як повідомляв УНН, напередодні російські ЗМІ повідомили, що процес денонсації угод з Росією поставлено Україною на паузу.