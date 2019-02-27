Стали известны детали задержания арбитражного управляющего на взятке в 650 тысяч гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Кировоградской области на взятке в сумме 650 000 гривен был задержан арбитражный управляющий. УНН удалось узнать детали дела.
Правоохранители сообщили, что 25 февраля был задержан арбитражный управляющий, который требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 650 000 гривен за решение вопроса о продаже по заниженной цене имущественного комплекса предприятия.
Как стало известно УНН, речь идет про арбитражного управляющего-ликвидатора Государственного ОАО "Управление по бурению скважин" дочернего предприятия Государственной холдинговой компании "Олександриввугилля".
Расследование в данном уголовном производстве проводится по ч.4 ст.368-4 УК Украины. Процессуальное руководство осуществляется военной прокуратурой Кировоградского гарнизона Южного региона Украины.