Стали відомі деталі затримання арбітражного керуючого на хабарі у 650 тисяч гривень

Правоохоронці повідомили, що 25 лютого було затримано арбітражного керуючого, який вимагав та отримав неправомірну вигоду в сумі 650 тисяч гривень за вирішення питання щодо продажу за заниженою ціною майнового комплексу підприємства.

Як стало відомо УНН, мова йде про арбітражного керуючого-ліквідатора Державного ВАТ "Управління по бурінню свердловин" Дочірнього підприємства Державної холдингової компанії "Олександріввугілля".

Розслідування у даному кримінальному провадженні проводиться за ч.4 ст.368-4 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється військовою прокуратурою Кіровоградського гарнізону Південного регіону України.