Стали известны детали гибели мужчины на охоте: вероятно стрелял несовершеннолетний
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В Шумском районе Тернопольской области случайным выстрелом во время охоты был убит 36-летний мужчина. Как стало известно УНН из собственных источников в правоохранительных органах, роковой выстрел совершил несовершеннолетний.
Подросток 2003 года рождения, вероятно, совершил случайный выстрел в своего родственника - владельца ружья, когда тот дал ее парню во время охоты.
Как сообщал УНН, полиция расследует гибель во время охоты в Тернопольской области 36-летнего мужчины. Происшествие произошло вблизи села Подгайцы, на пруду, 10 августа.