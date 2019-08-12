Стали відомі деталі загибелі чоловіка на полюванні: ймовірно стріляв неповнолітній

Підліток 2003 року народження, ймовірно, здійснив випадковий постріл у свого родича – власника рушниці, коли той дав її хлопцеві під час полювання.

Як повідомляв УНН, поліція розслідує загибель під час полювання у Тернопільській області 36-річного чоловіка. Подія сталася поблизу села Підгайці, на ставку, 10 серпня.