Стали відомі деталі загибелі чоловіка на полюванні: ймовірно стріляв неповнолітній
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Шумському районі Тернопільської області випадковим пострілом під час полювання було вбито 36-річного чоловіка. Як стало відомо УНН із власних джерел у правоохоронних органах, фатальний постріл здійснив неповнолітній.
Підліток 2003 року народження, ймовірно, здійснив випадковий постріл у свого родича – власника рушниці, коли той дав її хлопцеві під час полювання.
Як повідомляв УНН, поліція розслідує загибель під час полювання у Тернопільській області 36-річного чоловіка. Подія сталася поблизу села Підгайці, на ставку, 10 серпня.