В Киеве произошло смертельное ДТП

"Из салона вылетела девушка-передний пассажир. Через пять минут на место происшествия прибыли четыре скорые. Девушку взяли в салон уже без признаков жизни. Констатировали смерть", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В результате ДТП в Донецкой области пострадали семь человек

Водитель и еще два пассажира не получили тяжелых травм. На месте происшествия работает полиция, также выехала оперативно-следственная группа.