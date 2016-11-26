В Киеве произошло смертельное ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Киеве на проспекте Победы возле зоопарка произошло смертельное ДТП. Тойота на высокой скорости вылетела с дороги, сбила шесть деревьев, врезалась в забор зоопарка и перевернулась, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.
"Из салона вылетела девушка-передний пассажир. Через пять минут на место происшествия прибыли четыре скорые. Девушку взяли в салон уже без признаков жизни. Констатировали смерть", - говорится в сообщении.
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Водитель и еще два пассажира не получили тяжелых травм. На месте происшествия работает полиция, также выехала оперативно-следственная группа.