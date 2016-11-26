Сталася смертельна ДТП в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Сталася смертельна ДТП в Києві на проспекті Перемоги біля Зоопарку. Тойота на високій швидкості вилетіла з дороги, збила шість дерев, врізалася в огорожу зоопарку і перекинулася, передає УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.
“З салону вилетіла дівчина-передній пасажир. Через п’ять хвилин на місце події прибули чотири швидкі. Дівчину взяли в салон вже без ознак життя. Констатували смерть,” — йдеться в повідомленні.
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Водій і ще два пасажири не отримали важких травм. На місці події працює поліція, також виїхала оперативно-слідча група.