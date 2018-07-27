Стала известна причина отказа Свитолиной от участия в московском турнире

"На первом этапе в числе звезд значилась Элина Свитолина. У нас с ней было подписано соглашение, но некоторое время назад в силу известных всем причин политического характера командой Элины и ею самой, к сожалению, было принято решение в Россию не лететь. Нам очень жаль. Безусловно, мы бы хотели увидеть Элину, и в будущем также будем готовы ее здесь принять и обеспечить безопасность на самом высоком уровне. А в этом году получилось так, как получилось", - рассказал Островский.

Примечательно, что призовой фонд турнира составляет 750 тыс. долл.

Отметим, что на данном турнире выступали в квалификации Ангелина Калинина и Екатерина Козлова, которые уже вылетели из одиночного разряда.

Ранее министр молодежи и спорта Игорь Жданов поздравил решение первой теннисистки страны Элины Свитолиной не ехать на турнир Moscow River Cup в Москве.