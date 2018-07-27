Стала відома причина відмови Світоліної від участі у московському турнірі

"На першому етапі в числі зірок значилася Еліна Світоліна. У нас з нею була підписана угода, але деякий час назад в силу відомих усім причин політичного характеру командою Еліни і нею самою, на жаль, було прийнято рішення в Росію не летіти. Нам дуже прикро. Безумовно, ми б хотіли побачити Еліну, і в майбутньому також будемо готові її тут прийняти і забезпечити безпеку на найвищому рівні. А цього року вийшло так, як вийшло", - розповів Островський.

Примітно, що призовий фонд турніру становить 750 тис. дол.

Зауважимо, що на даному турнірі виступали у кваліфікації Ангеліна Калініна та Катерина Козлова, які вже вилетіли з одиночного розряду.

Раніше міністр молоді та спорту Ігор Жданов привітав рішення першої тенісистки країни Еліни Світоліної не їхати на турнір Moscow River Cup у Москві.