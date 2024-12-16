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ССО показали видео уничтожения российской ДРГ, которую пропаганда выдала за "прорыв" на Сумщину

ССО показали видео уничтожения российской ДРГ, которую пропаганда выдала за "прорыв" на Сумщину

Киев  •  УНН

 • 8226 просмотра

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Силы спецопераций ВСУ обнародовали видео ликвидации российской диверсионной группы в Сумской области 10 декабря. Российская пропаганда пыталась представить этот инцидент как успешный прорыв границы.

Российская пропаганда пыталась выдать разбитую диверсионную группу за успешный прорыв границы на Сумщине. Об этом сообщили в Силах специальных операций ВСУ в понедельник, 16 декабря, и показали видео своей работы по ликвидации вражеских диверсантов, передает УНН

Как указали в ССО, "прорывом  через границу на Сумщине и захват пограничного села" на самом деле была попытка работы вражеской ДРГ перейти украинскую границу, которую 10 декабря остановили украинские войска. 

Благодаря слаженной работе операторов ССО, группу вражеских диверсантов быстро обнаружили и отследили их маршрут. Впоследствии операторы ССО ликвидировали часть диверсантов точными сбросами с дронов и устроив на них засаду

- говорится в сообщении ССО ВСУ.

Отмечается, что уцелевшие вражеские военные были вынуждены бежать на российскую сторону границы. Но операторы ССО догнали их и ликвидировали.

Контект 

Ранее СМИ со ссылкой на аналитический портал DeepState писали, что россияне якобы вошли на территорию Сумской области. Им будто бы удалось захватить территорию пограничной зоны в районе села Александрия Сумской области. Впрочем начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх заявил, что информация о прорыве россиянами границы на Сумщине - это фейк.

Также в Госпогранслужбе заявили, что не фиксировали попытки захода российских подразделений в Сумскую область.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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