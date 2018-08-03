США обвинили РФ в нарушении резолюций Совбеза ООН по КНДР

“Заслуживающие доверия сообщения о нарушении Россией резолюций ООН по рабочей силе КНДР внушают опасения, — говорится в заявлении. — Эти сообщения внушают особенную тревогу, потому что они появились спустя всего месяц после того, как Россия отказалась признавать нарушения Северной Кореей ограничений на (импорт) нефтепродуктов и блокировала запрос Соединенных Штатов о том, чтобы добиться исполнения санкций и положить этому конец”. “Слова немного стоят, Россия не может на словах поддерживать санкции в Совете Безопасности (ООН) и нарушать их на деле”, — утверждает американский представитель.

Ранее в газете The Wall Street Journal появилась публикация, в которой утверждается, что в период с сентября 2017 года по настоящее время тысячи граждан КНДР получили разрешение на работу в РФ, “несмотря на запрет ООН”.

Как сообщал УНН, сроки денуклеаризации КНДР будут определяться Ким Чен Ыном.