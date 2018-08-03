США звинуватили РФ у порушенні резолюцій Радбезу ООН по КНДР

“Достовірні повідомлення про порушення Росією резолюцій ООН по робочій силі КНДР вселяють побоювання, — йдеться в заяві. — Ці повідомлення вселяють особливу тривогу, тому що вони з’явилися лише через місяць після того, як Росія відмовилася визнавати порушення Північною Кореєю обмежень на (імпорт) нафтопродуктів і блокувала запит Сполучених Штатів про те, щоб домогтися виконання санкцій та покласти цьому край”. “Слова чогось варті, Росія не може на словах підтримувати санкції в Раді Безпеки (ООН) і порушувати їх на ділі”, — стверджує американський представник.

Раніше в газеті The Wall Street Journal з’явилася публікація, в якій стверджується, що в період з вересня 2017 року по теперішній час тисячі громадян КНДР отримали дозвіл на роботу в РФ, “не дивлячись на заборону ООН”.

Як повідомляв УНН, терміни денуклеаризації КНДР будуть визначатися Кім Чен Ином.