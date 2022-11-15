США заявили, что новые ракетные удары по Украине "усилят беспокойство" G20 по отношению к россии

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"Соединенные Штаты решительно осуждают последние ракетные удары россии по Украине, поразившие жилые дома в Киеве и другие объекты по всей стране", – заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Когда G20 встречается на Бали для обсуждения глобальных последствий войны, он сказал, что россия снова пытается разрушить критически важную инфраструктуру Украины.

"Эти российские удары только усугубит обеспокоенность G20 дестабилизирующим влиянием путинской войны", - говорится в заявлении Салливана.

"Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут продолжать предоставлять Украине то, что ей необходимо для самообороны, в том числе системы ПВО", - сказал Салливан.

"Мы будем стоять с Украиной столько, сколько нужно", - добавил он.

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Украина заявила, что около 100 ракет поразили энергосистему страны, что повлекло за собой отключение электроэнергии.

Это произошло в то время, когда лидеры G20 обсуждали влияние войны на мировую экономику, рост цен на продовольствие и энергию во всем мире и усиление опасений по поводу угроз Москвы развернуть тактическое ядерное оружие.