США заявили, що нові ракетні удари по Україні "підсилять занепокоєння" G20 щодо росії

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"Сполучені Штати рішуче засуджують останні ракетні удари росії по Україні, які вразили житлові будинки в Києві та інші об'єкти по всій країні", - заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

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Коли G20 зустрічається на Балі для обговорення глобальних наслідків війни, він сказав, що росія знову намагається зруйнувати критично важливу інфраструктуру України.

"Ці російські удари тільки посилять стурбованість G20 дестабілізуючим впливом путінської війни", - йдеться в заяві Саллівана.

"Сполучені Штати, наші союзники і партнери продовжуватимуть надавати Україні те, що їй необхідно для самооборони, у тому числі системи ППО", - сказав Салліван.

"Ми стоятимемо з Україною стільки, скільки потрібно", - додав він.

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Україна заявила, що близько 100 ракет вразили енергосистему країни, що спричинило відключення електроенергії.

Це сталося в той час, коли лідери G20 обговорювали вплив війни на світову економіку, зростання цін на продовольство та енергію в усьому світі та посилення побоювань щодо загроз Москви розгорнути тактичну ядерну зброю.