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США введут санкции против компаний, предоставляющих технологии для российских военных и разведывательных служб

Киев • УНН

 • 153258 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Администрация Байдена готовит санкции против российских компаний, которые, по ее словам, предоставляют товары и услуги для военных и разведывательных служб россии, включая компоненты двойного назначения, используемых для распространения оружия. Об этом информирует The Wall Street Journal, передает УНН.

США введут санкции против компаний, предоставляющих технологии для российских военных и разведывательных служб

Детали

Санкции является последним действием в соответствии с указом, подписанным президентом Байденом, который направлен на блокирование или запрет транзакций с юридическими лицами или лицами, связанными с вредной иностранной деятельностью от имени Москвы.

Новые санкции направлены против компаний, которые являются частью российских закупочных сетей, которые производят и покупают товары как гражданского, так и военного назначения.

Среди тех, кто, как ожидается, будут нацелены на: "Сернія Инжиниринг", которая, по мнению США, находится в центре закупочной сети, занимающейся распространением оружия для российских спецслужб; и московский Sertal, который, по словам администрации, производит оборудование и технологии для российских военных. США наложат санкции на то, что они описывают как четыре подставные компании, которые используются Serniya и Sertal для облегчения закупок для военных.

Напомним

ФБР объявило в розыск российских хакеров за нападения на атомные электростанции.

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