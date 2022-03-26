США введут санкции против компаний, предоставляющих технологии для российских военных и разведывательных служб

Детали

Санкции является последним действием в соответствии с указом, подписанным президентом Байденом, который направлен на блокирование или запрет транзакций с юридическими лицами или лицами, связанными с вредной иностранной деятельностью от имени Москвы.

Новые санкции направлены против компаний, которые являются частью российских закупочных сетей, которые производят и покупают товары как гражданского, так и военного назначения.

Среди тех, кто, как ожидается, будут нацелены на: "Сернія Инжиниринг", которая, по мнению США, находится в центре закупочной сети, занимающейся распространением оружия для российских спецслужб; и московский Sertal, который, по словам администрации, производит оборудование и технологии для российских военных. США наложат санкции на то, что они описывают как четыре подставные компании, которые используются Serniya и Sertal для облегчения закупок для военных.

Напомним

ФБР объявило в розыск российских хакеров за нападения на атомные электростанции.