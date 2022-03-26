США введуть санкції проти компаній, що надають технології для російських військових і розвідувальних служб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Адміністрація Байдена готує санкції проти російських компаній, які, за її словами, надають товари та послуги для військових і розвідувальних служб росії, включаючи компоненти подвійного призначення, що використовуються для розповсюдження зброї. Про це інформує The Wall Street Journal, передає УНН.
Деталі
Санкції є останньою дією згідно з указом, підписаним президентом Байденом, який спрямований на блокування або заборону транзакцій з юридичними особами або особами, пов’язаними зі шкідливою іноземною діяльністю від імені Москви.
Нові санкції спрямовані проти компаній, які є частиною російських закупівельних мереж, які виробляють і купують товари як цивільного, так і військового призначення.
Серед тих, хто, як очікується, будуть націлені на: «Сернія Інжиніринг», яка, на думку США, знаходиться в центрі закупівельної мережі, що займається розповсюдженням зброї для російських спецслужб; і московський Sertal, який, за словами адміністрації, виробляє обладнання та технології для російських військових. США також накладуть санкції на те, що вони описують як чотири підставні компанії, які використовуються Serniya і Sertal для полегшення закупівель для військових.
Нагадаємо
ФБР оголосило в розшук російських хакерів за напади на атомні електростанції.