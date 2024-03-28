США выдали России обвиняемого в похищении и избиении дочери

США выдали России Алексея Смирнова, которого обвиняют в похищении своей малолетней дочери в 2019 году и жестоком обращении с ней в течение полугода. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-центре МВД РФ. По их данным, мужчина, который находился в международном розыске, был доставлен в Москву, 28 марта, передает УНН.

Детали

Сегодня в результате успешно проведенного комплекса оперативных мероприятий сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России в Москву доставлен Алексей Смирнов, находившийся в международном розыске по обвинению в истязании несовершеннолетней дочери заявили в МВД РФ

В августе 2019 года Алексей Смирнов, который жил в Хабаровской области, забрал дочь на урок рисования, но не вернулся. Позже выяснилось, что он вывез ее в Южную Корею, не предупредив мать ребенка, ее бывшую жену Олесю Смирнову. Оттуда он приехал в США. В феврале 2020 года при содействии властей Хабаровской области ребенка вернули в Россию. По данным МВД, за эти полгода Алексей Смирнов систематически избивал, оскорблял и унижал дочь.

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