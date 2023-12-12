США сегодня могут объявить о предоставлении еще 200 млн долл. помощи Украине - журналист
Киев • УНН
Сегодня США могут объявить о выделении Украине военной помощи в размере 200 миллионов долларов, что совпадает с обращением президента Зеленского к Конгрессу за дополнительной поддержкой.
США могут объявить о предоставлении еще 200 миллионов долларов военной помощи для Украины уже сегодня. Об этом сообщила журналистка Голоса Америки Карла Бэбб со ссылкой на чиновника США, передает УНН.
Ожидается, что США объявят о предоставлении еще 200 миллионов долларов военной помощи для Украины сегодня, поскольку Президент Владимир Зеленский обращается к Конгрессу США с просьбой одобрить новый запрос на дополнительную помощь, поскольку финансирование сокращается
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Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что встреча Президента Украины Владимира Зеленского с законодателями на Капитолийском холме во вторник была "очень мощной".
США сегодня могут объявить о предоставлении еще 200 млн долл. помощи Украине - журналист
Сегодня США могут объявить о выделении Украине военной помощи в размере 200 миллионов долларов, что совпадает с обращением президента Зеленского к Конгрессу за дополнительной поддержкой.
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