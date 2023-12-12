США сегодня могут объявить о предоставлении еще 200 млн долл. помощи Украине - журналист

Эксклюзив
Возврат реального НДС за фиктивный экспорт: аналитик озвучил схемы Гетманцева, за которые им должны заинтересоваться правоохранители
  •  46205 просмотра

Возврат реального НДС за фиктивный экспорт: аналитик озвучил схемы Гетманцева, за которые им должны заинтересоваться правоохранители

Эксклюзив
Хакерская атака на Киевстар: специалисты Госспецсвязи расследуют инцидент
  •  52020 просмотра

Хакерская атака на Киевстар: специалисты Госспецсвязи расследуют инцидент

Эксклюзив
Из-за загруженности рассмотрение жалобы на действия судей ВС по делу Шепелева может затянуться на месяцы, однако шанс на законное решение есть - ЦПК
  •  41961 просмотра

Из-за загруженности рассмотрение жалобы на действия судей ВС по делу Шепелева может затянуться на месяцы, однако шанс на законное решение есть - ЦПК

Эксклюзив
Эксперт: украинское законодательство недружественно к инвесторам и акционерам
  •  116646 просмотра

Эксперт: украинское законодательство недружественно к инвесторам и акционерам

Эксклюзив
Три роковые ошибки. Стало известно, на какие нарушения судей Верховного Суда пожаловалась прокурор по делу экс-депутата - агента фсб Шепелева
  •  78513 просмотра

Три роковые ошибки. Стало известно, на какие нарушения судей Верховного Суда пожаловалась прокурор по делу экс-депутата - агента фсб Шепелева

Эксклюзив
Старая схема за новой вывеской: как в Винницкой области фирмы, фигурирующие в уголовных делах, продолжают осваивать бюджетные средства
  •  104900 просмотра

Старая схема за новой вывеской: как в Винницкой области фирмы, фигурирующие в уголовных делах, продолжают осваивать бюджетные средства

Эксклюзив
Если непосредственно будут участвовать производители, то цена будет ниже - "Укрцукор" об идее Минобороны проводить тендеры на питание без посредников
  •  123278 просмотра

Если непосредственно будут участвовать производители, то цена будет ниже - "Укрцукор" об идее Минобороны проводить тендеры на питание без посредников

Эксклюзив
Чтобы у международных партнеров не возникало сомнений, что Украина - правовое государство, ВСП и НАБУ должны проверить судей Верховного суда по делу агента фсб Шепелева - эксперт
11 декабря  •  207719 просмотра

Чтобы у международных партнеров не возникало сомнений, что Украина - правовое государство, ВСП и НАБУ должны проверить судей Верховного суда по делу агента фсб Шепелева - эксперт

Эксклюзив
Эксперт рассказал, влияет ли на стоимость проезда в маршрутках закрытие нескольких станций метро Киева
11 декабря  •  202506 просмотра

Эксперт рассказал, влияет ли на стоимость проезда в маршрутках закрытие нескольких станций метро Киева

Эксклюзив
Меркурий снова будет ретроградным: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 – 17 декабря
11 декабря  •  194592 просмотра

Меркурий снова будет ретроградным: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 – 17 декабря

Эксклюзив
Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда: ответ эксперта
11 декабря  •  191004 просмотра

Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда: ответ эксперта

Эксклюзив
На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza
9 декабря  •  275868 просмотра

На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza

Эксклюзив
Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс
8 декабря  •  285174 просмотра

Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс

Эксклюзив
В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными
8 декабря  •  239938 просмотра

В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными

Эксклюзив
И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции
8 декабря  •  212110 просмотра

И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
Один погибший, четверо раненых в Херсонской области в результате российских атак

Один погибший, четверо раненых в Херсонской области в результате российских атак

  •  164053 просмотра
Киевстар подтвердил сбой в работе сети

Киевстар подтвердил сбой в работе сети

  •  154778 просмотра
Норвежское судно Strinda попало под ракетный обстрел в Красном море

Норвежское судно Strinda попало под ракетный обстрел в Красном море

  •  143398 просмотра
Ситуация с Киевстаром: источники заявляют об обысках в компании

Ситуация с Киевстаром: источники заявляют об обысках в компании

  •  138232 просмотра
Украинские военные сбили вражеский беспилотник на Днепропетровщине

Украинские военные сбили вражеский беспилотник на Днепропетровщине

  •  129896 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
ssha-segodnya-mogut-obyavit-o-predostavlenii-yeshche-200-mln-doll-pomoshchi-ukraine-zhurnalist

США сегодня могут объявить о предоставлении еще 200 млн долл. помощи Украине - журналист

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 17:10  •  14023 просмотра

Read in English

Сегодня США могут объявить о выделении Украине военной помощи в размере 200 миллионов долларов, что совпадает с обращением президента Зеленского к Конгрессу за дополнительной поддержкой.

США могут объявить о предоставлении еще 200 миллионов долларов военной помощи для Украины уже сегодня. Об этом сообщила журналистка Голоса Америки Карла Бэбб со ссылкой на чиновника США, передает УНН.

Ожидается, что США объявят о предоставлении еще 200 миллионов долларов военной помощи для Украины сегодня, поскольку Президент Владимир Зеленский обращается к Конгрессу США с просьбой одобрить новый запрос на дополнительную помощь, поскольку финансирование сокращается 

- написала Бебб в Х.

Дополнение

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что встреча Президента Украины Владимира Зеленского с законодателями на Капитолийском холме во вторник была "очень мощной".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономика
США сьогодні можуть оголосити про надання ще 200 млн дол. допомоги Україні - журналіст
Journalist: The US may announce another $200 million in aid to Ukraine today
Новости по теме

США сегодня могут объявить о предоставлении еще 200 млн долл. помощи Украине - журналист

Сегодня США могут объявить о выделении Украине военной помощи в размере 200 миллионов долларов, что совпадает с обращением президента Зеленского к Конгрессу за дополнительной поддержкой.

Экономика •   •  14023 просмотра
США сегодня могут объявить о предоставлении еще 200 млн долл. помощи Украине - журналист

Офис Генпрокурора определил основные приоритеты в сотрудничестве с миссией ООН по правам человека в Украине: детали

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин встретился с представителями ООН, чтобы обсудить приоритеты сотрудничества, в частности касающиеся защиты уязвимых групп населения и документирования военных преступлений российских оккупантов в Украине.

Общество •   •  17314 просмотра
Офис Генпрокурора определил основные приоритеты в сотрудничестве с миссией ООН по правам человека в Украине: детали

Дружеская и откровенная: Зеленский о встрече с сенаторами США

Президент Зеленский охарактеризовал свою встречу с американскими сенаторами как дружескую и откровенную, отметив потребность Украины в дальнейшей американской поддержке.

Политика •   •  12915 просмотра
Дружеская и откровенная: Зеленский о встрече с сенаторами США

Канада расширила санкции в отношении россии, в список попали десятки физических лиц

Канада ввела санкции против 30 россиян, которые участвовали в "выборах" на оккупированных россией территориях Украины, направленных на поддержку незаконных аннексий.

Политика •   •  12078 просмотра
Канада расширила санкции в отношении россии, в список попали десятки физических лиц

Подход к помощи Украине не изменился: спикер Палаты представителей США сделал заявление накануне встречи с Зеленским

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сохраняет свою позицию относительно помощи Украине, требуя отдельного голосования за будущую помощь и безопасность границ, накануне встречи с президентом Зеленским.

Политика •   •  15072 просмотра
Подход к помощи Украине не изменился: спикер Палаты представителей США сделал заявление накануне встречи с Зеленским

До 5 лет заключения: Совет ЕС предлагает сажать за решетку тех, кто помогает рф уклоняться от санкций

ЕС разрабатывает законопроект, который предусматривает уголовную ответственность, включая лишение свободы на срок до 5 лет, за помощь в обходе санкций ЕС, с особым акцентом на агрессию России против Украины.

Политика •   •  16524 просмотра
До 5 лет заключения: Совет ЕС предлагает сажать за решетку тех, кто помогает рф уклоняться от санкций

Дело экс-главы Фонда госимущества: сообщено о подозрении должностному лицу "Укрнафты"

Должностному лицу "Укрнафты" и бывшему заместителю председателя ФГИУ, предъявлено обвинение в хищении более 400 миллионов гривен государственных предприятий. Он является одним из 11 подозреваемых по делу о масштабной коррупции и отмывании средств на сумму более 10 миллиардов гривен.

Криминал и ЧП •   •  16240 просмотра
Дело экс-главы Фонда госимущества: сообщено о подозрении должностному лицу "Укрнафты"

На Ровенщине задержали мужчину, который украл из волонтерского центра 7 кг меда

В Дубно задержали мужчину, который ограбил волонтерский центр, похитив медикаменты, приборы и мед. На 37-летнего подозреваемого, который недавно освободился из тюрьмы, ждут судебные процедуры, пока идет следствие.

Криминал и ЧП •   •  15006 просмотра
На Ровенщине задержали мужчину, который украл из волонтерского центра 7 кг меда

Вокруг Авдеевки горячо, россияне штурмуют малыми группами со многих направлений - Барабаш

Российские войска проводят частые мелкомасштабные штурмы Авдеевки с разных направлений, но украинские войска успешно отбивают атаки, заявляет Виталий Барабаш.

Война •   •  21380 просмотра
Вокруг Авдеевки горячо, россияне штурмуют малыми группами со многих направлений - Барабаш

Официально: Андрея Шевченко выдвинули кандидатом на должность президента УАФ

Андрея Шевченко выдвинули все 14 постоянных членов УАФ на выборы президента Украинской ассоциации футбола, назначенные на 25 января 2024 года.

Спорт •   •  13827 просмотра
Официально: Андрея Шевченко выдвинули кандидатом на должность президента УАФ