США прогнозируют рост арсенала гиперзвуковых ракет РФ до 1000, а Китая – до 4000 к 2035 году
Киев • УНН
Американская разведка оценивает рост арсеналов гиперзвуковых ракет РФ до 1000, а Китая до 4000 к 2035 году. Эксперты IISS считают эти оценки завышенными.
Американская разведка оценивает, что к 2035 году Россия может увеличить арсенал гиперзвуковых ракет до 1000 единиц, а Китай – до 4000, что рассматривается как одна из ключевых угроз для территории США. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на исследование Международного института стратегических исследований (IISS), пишет УНН.
Детали
По оценкам, в настоящее время Китай имеет около 600 гиперзвуковых ракет, а Россия – от 200 до 300, среди которых называют «Циркон», «Кинжал» и «Авангард». Кроме того, США прогнозируют существенный рост китайских арсеналов межконтинентальных баллистических, крылатых и дальнобойных авиационных ракет.
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Эксперты IISS отмечают, что американская разведка традиционно склонна к завышенным оценкам будущих ракетных угроз. В качестве примера приводится прогноз Комиссии Рамсфельда 1998 года, которая ожидала, что Иран и Северная Корея уже через пять лет получат межконтинентальные баллистические ракеты, однако этого не произошло.
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Несмотря на это, Вашингтон уже принимает практические меры для усиления оборонных возможностей. В частности, Пентагон договорился с компанией RTX об увеличении производства ракет-перехватчиков SM-3 IIA и SM-3 IB.
Также Министерство обороны США планирует закупить до 10 тысяч крылатых ракет наземного базирования, 4300 крылатых ракет воздушного базирования и до 12 тысяч недорогих гиперзвуковых ракет Blackbeard.
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