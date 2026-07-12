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США прогнозируют рост арсенала гиперзвуковых ракет РФ до 1000, а Китая – до 4000 к 2035 году

Киев • УНН

 • 2104 просмотра

Американская разведка оценивает рост арсеналов гиперзвуковых ракет РФ до 1000, а Китая до 4000 к 2035 году. Эксперты IISS считают эти оценки завышенными.

США прогнозируют рост арсенала гиперзвуковых ракет РФ до 1000, а Китая – до 4000 к 2035 году

Американская разведка оценивает, что к 2035 году Россия может увеличить арсенал гиперзвуковых ракет до 1000 единиц, а Китай – до 4000, что рассматривается как одна из ключевых угроз для территории США. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на исследование Международного института стратегических исследований (IISS), пишет УНН.

Детали

По оценкам, в настоящее время Китай имеет около 600 гиперзвуковых ракет, а Россия – от 200 до 300, среди которых называют «Циркон», «Кинжал» и «Авангард». Кроме того, США прогнозируют существенный рост китайских арсеналов межконтинентальных баллистических, крылатых и дальнобойных авиационных ракет.

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Эксперты IISS отмечают, что американская разведка традиционно склонна к завышенным оценкам будущих ракетных угроз. В качестве примера приводится прогноз Комиссии Рамсфельда 1998 года, которая ожидала, что Иран и Северная Корея уже через пять лет получат межконтинентальные баллистические ракеты, однако этого не произошло.

США планируют масштабно наращивать собственный ракетный арсенал

Несмотря на это, Вашингтон уже принимает практические меры для усиления оборонных возможностей. В частности, Пентагон договорился с компанией RTX об увеличении производства ракет-перехватчиков SM-3 IIA и SM-3 IB.

Также Министерство обороны США планирует закупить до 10 тысяч крылатых ракет наземного базирования, 4300 крылатых ракет воздушного базирования и до 12 тысяч недорогих гиперзвуковых ракет Blackbeard.

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Степан Гафтко

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