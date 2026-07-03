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США предупреждают, что Россия планирует провокацию на польской земле - Telegraph

Киев • УНН

 • 1004 просмотра

По данным источников, Россия планирует провокацию на польской земле для проверки решимости НАТО. Целью является эскалация напряженности и приостановка помощи Украине.

США предупреждают, что Россия планирует провокацию на польской земле - Telegraph

Соединенные Штаты предупреждают, что Россия планирует вооруженную «провокацию» на польской земле, чтобы проверить решимость НАТО, сообщает The Telegraph, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание, «польская критическая инфраструктура может стать мишенью ракет и беспилотников, или российские солдаты могут пересечь границу на территорию НАТО».

«Вашингтон направил Варшаве несколько предупреждений относительно этого сговора», сообщили источники, близкие к президенту Польши Каролю Навроцкому, польскому новостному изданию Onet, которое вместе с The Telegraph принадлежит Axel Springer и является частью его Глобальной сети репортеров.

«Целью российской провокации будет эскалация напряженности и принуждение западных союзников приостановить помощь Украине», указывает издание.

«Она может быть начата в течение нескольких месяцев», — говорится в публикации.

Польские источники в службах безопасности «также не исключают более традиционной атаки, такой как небольшое наземное вторжение российских солдат через восточный фланг НАТО», пишет издание.

По данным источников Onet в службах безопасности, «сценарии провокации могут включать атаку беспилотников на критическую инфраструктуру, такую как электростанции, или имитацию авиаударов, которые заставят Польшу активировать свои системы противовоздушной обороны».

Один источник в польской разведке заявил, что «в самом экстремальном сценарии может произойти „гибридная атака в приграничном регионе“».

Тот же источник заявил, что «возможно вооруженное вторжение с участием российских или белорусских солдат».

«Россия может представить это как случайное вторжение на польскую территорию из-за сбоя GPS или как сомнительную спасательную миссию по извлечению неисправного вертолета», — сказано в публикации.

«Россия будет рассчитывать на то, что вместо того, чтобы открывать огонь по российским или белорусским солдатам в такой ситуации, Польша будет вынуждена США вести переговоры с Россией или Беларусью, а не реагировать силой», сообщили польские источники Onet.

«Сценарий, при котором россияне выведут войска из Польши в результате этих переговоров, а не потому, что их заставили это сделать военными средствами, будет рассматриваться как победа с точки зрения Москвы», замечает издание.

Как указывает издание, «прекращение поддержки Украины Западом может быть даже центральным требованием России к таким переговорам в обмен на вывод войск из Польши».

США «систематически информируют Польшу о постоянно новых российских планах относительно конвенциональной атаки на восточный фланг НАТО, из которых Польша никоим образом не исключена», — заявил источник, близкий к президенту Польши.

Второй источник, посол в одном из союзников Польши по НАТО, также подтвердил, что «провокация в одной из балтийских стран и/или Польше является серьезным риском», как и третий источник в польском министерстве обороны.

Четвертый источник в области безопасности стран Балтии подтвердил The Telegraph, что «такие планы обсуждаются в Москве». «Россия может затем попытаться заявить, что провокацию совершила Украина», указывает издание.

«Любая наземная атака со стороны России может быть осуществлена либо из Калининграда, российского эксклава на севере Польши, где находится ядерное оружие, либо из Беларуси на востоке», — отмечается в публикации.

Член руководства польского министерства обороны подтвердил изданию Onet возможность российской провокации, но отметил, что Польша уже провела учения, направленные на предупреждение Москвы о разрушительном ответе НАТО.

«С точки зрения Москвы, провокация, направленная на Польшу, была бы лучшим вариантом, чем провокация против одной из балтийских государств», сообщили источники в европейской сфере безопасности.

Источники Onet подчеркнули, что «любая российская провокация не будет похожа на „классическую“ или конвенциональную войну, и что Москва еще не полностью обязалась ее провести».

Издание The Telegraph «понимает, что НАТО может ответить на любую российскую провокацию прямыми атаками на Калининград, который был назван потенциальной целью командующим немецких ВВС Хольгером Нойманом».

Страны НАТО предупредили о возможной российской провокации против Польши и Прибалтики - The Guardian28.06.26, 18:43 • 4546 просмотров

Юлия Шрамко

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