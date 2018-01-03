США не дадут Пакистану 255 млн долл. помощи

"Для этого есть явные причины. Пакистан вел двойную игру в течение многих лет", - сказала она.

По словам американского дипломата, иногда Пакистан работал с США, а иногда с террористами, которые атакуют американских военных в Афганистане.

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"Эта игра неприемлема для этой администрации. Мы ожидаем гораздо большего сотрудничества со стороны Пакистана в борьбе с терроризмом", - заявила постпред США.