США не дадут Пакистану 255 млн долл. помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Соединенные Штаты отказали Пакистану в выплате 255 млн долл. финансовой помощи из-за неспособности в полной мере сотрудничать в вопросах борьбы с терроризмом. Об этом сообщила постпред США в ООН Никки Хейли, пишет Reuters, передает УНН.
"Для этого есть явные причины. Пакистан вел двойную игру в течение многих лет", - сказала она.
По словам американского дипломата, иногда Пакистан работал с США, а иногда с террористами, которые атакуют американских военных в Афганистане.
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"Эта игра неприемлема для этой администрации. Мы ожидаем гораздо большего сотрудничества со стороны Пакистана в борьбе с терроризмом", - заявила постпред США.