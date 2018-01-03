США не дадуть Пакистану 255 млн дол. допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Сполучені Штати відмовили Пакистану у виплаті 255 млн дол. фінансової допомоги через нездатність повною мірою співпрацювати в питаннях боротьби з тероризмом. Про це повідомила постпред США в ООН Ніккі Хейлі, пише Reuters, передає УНН.
"Для цього є явні причини. Пакистан вів подвійну гру протягом багатьох років", - сказала вона.
За словами американського дипломата, іноді Пакистан працював з США, а іноді з терористами, які атакують американських військових в Афганістані.
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"Ця гра є неприйнятною для цієї адміністрації. Ми очікуємо набагато більшого співробітництва з боку Пакистану в боротьбі з тероризмом", - заявила постпред США.