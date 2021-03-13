США предоставляют убежище жителям Мьянмы через насилие в стране
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. США на 18 месяцев предоставили убежище гражданам Мьянмы, которые находятся на территории их страны. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт Министерства внутренней безопасности Америки.
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“Через военный переворот и жестокое насилие со стороны сил безопасности против гражданского населения, жители Мьянмы страдающих сложную гуманитарный кризис во многих районах страны. После тщательного рассмотрения этой ужасной ситуации я назначил Мьянме временный защищенный статус, чтобы граждане Бирмы и постоянные жители могли временно оставаться в Соединенных Штатах”, - сказал секретарь национальной безопасности Алехандро Н. Майоркас.
Детали
Только лица, уже проживающих в США по состоянию на 11 марта, имеют право работать в жить в США в течение 18 месяцев.
Какая ситуация в стране
Массовые протесты в Мьянме продолжаются с 1 февраля после того, как военные Мьянмы отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи. Протестующие требуют освобождения лидера и уважения к результатам выборов.
Аун Сан Су Чжи и президент страны Он Мьин находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Су Чжи. Международные наблюдатели называли выборы свободными и честными.
1 марта состоялось первое слушание по делу против лидера Аун Сан Су Чжи.
По данным ООН, с начала военного переворота было убито более 50 протестующих — не менее 38 только в среду, 3 марта.