США надають притулок жителям М'янми через насилля в країні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. США на 18 місяців надали притулок громадянам М'янми, які знаходяться на території їх країни. Про це пише УНН з посиланням на сайт Міністерства внутрішньої безпеки Америки.
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“Через військовий переворот і жорстоке насильство з боку сил безпеки проти цивільного населення, жителі М’янми страждають на складну гуманітарну кризу в багатьох районах країни. Після ретельного розгляду цієї жахливої ситуації я призначив М’янмі тимчасовий захищений статус, щоб громадяни Бірми та постійні жителі могли тимчасово залишатися в Сполучених Штатах”, — сказав секретар національної безпеки Алехандро Н. Майоркас.
Деталі
Тільки особи, які вже проживають у США станом на 11 березня, мають право працювати у жити у США протягом 18 місяців.
Яка ситуація в країні
Масові протести в М’янмі тривають з 1 лютого після того, як військові М’янми відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі. Протестуючі вимагають звільнення лідера і поваги до результатів виборів.
Аун Сан Су Чжі і президент країни Він М’їн знаходяться під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними.
1 березня відбулося перше слухання у справі проти лідера Аун Сан Су Чжі.
За даними ООН, з початку військового перевороту було вбито понад 50 протестуючих — не менше 38 тільки в середу, 3 березня.