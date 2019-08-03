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США могут отказать Великобритании в торговой сделке через цифровой налог

США могут отказать Великобритании в торговой сделке через цифровой налог

Киев  •  УНН

 • 6367 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Администрация президента США Дональда Трампа предупредила Великобританию о том, что Соединенные Штаты могут отказаться от заключения соглашения о свободной торговле между двумя странами, если Лондон введет налог на крупнейшие компании, предлагающие цифровые услуги. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники, пишет УНН.

По ее данным, соответствующее предупреждение было передано правительству Великобритании “на нескольких уровнях”. Кроме того, Конгресс США, без одобрения которого заключение любого торгового соглашения невозможно, может заблокировать начало официальных переговоров по этому вопросу.

“(Переданное) сообщение было следующим — если вы введете этот налог, мы не начнем с вами переговоры о свободной торговле”, — указал источник газеты.

Введение цифрового налога в размере двух процентов в Великобритании было предложено бывшим министром финансов Филипом Хаммондом, указывает газета. Новый налог должен быть оформлен на законодательном уровне осенью 2019 года и вступить в силу в апреле 2020 года. Ожидается, что к 2022 году он принесет в бюджет Великобритании более 400 млн фунтов (около 486 млн долларов). При этом новый глава Минфина Саджид Джавид еще не объявлял свою позицию по этому вопросу.

Как сообщал УНН, Польша поддержала выход США из ракетного договора с Россией.

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