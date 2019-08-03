США можуть відмовити Великій Британії в торговій угоді через цифровий податок
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Адміністрація президента США Дональда Трампа попередила Велику Британію про те, що Сполучені Штати можуть відмовитися від укладення угоди про вільну торгівлю між двома країнами, якщо Лондон введе податок на найбільші компанії, що пропонують цифрові послуги. Про це повідомила газета The Daily Telegraph з посиланням на джерела, пише УНН.
За її даними, відповідне попередження було передано уряду Великої Британії “на кількох рівнях”. Крім того, Конгрес США, без схвалення якого висновок будь-якої торгівельної угоди неможливий, може заблокувати початок офіційних переговорів з цього питання.
“(Передане) повідомлення було наступним — якщо ви введете цей податок, ми не почнемо з вами переговори про вільну торгівлю”, — зазначило джерело газети.
Введення цифрового податку в розмірі двох відсотків у Великій Британії було запропоновано колишнім міністром фінансів Філіпом Хаммондом, вказує газета. Новий податок повинен бути оформлений на законодавчому рівні восени 2019 року і набути чинності в квітні 2020 року. Очікується, що до 2022 року він принесе в бюджет Великої Британії більше 400 млн фунтів (близько 486 млн доларів). При цьому новий глава Мінфіну Саджид Джавід ще не оголошував свою позицію з цього питання.
Як повідомляв УНН, Польща підтримала вихід США з ракетного договору з Росією.