США можуть відмовити Великій Британії в торговій угоді через цифровий податок

За її даними, відповідне попередження було передано уряду Великої Британії “на кількох рівнях”. Крім того, Конгрес США, без схвалення якого висновок будь-якої торгівельної угоди неможливий, може заблокувати початок офіційних переговорів з цього питання.

“(Передане) повідомлення було наступним — якщо ви введете цей податок, ми не почнемо з вами переговори про вільну торгівлю”, — зазначило джерело газети.

Введення цифрового податку в розмірі двох відсотків у Великій Британії було запропоновано колишнім міністром фінансів Філіпом Хаммондом, вказує газета. Новий податок повинен бути оформлений на законодавчому рівні восени 2019 року і набути чинності в квітні 2020 року. Очікується, що до 2022 року він принесе в бюджет Великої Британії більше 400 млн фунтів (близько 486 млн доларів). При цьому новий глава Мінфіну Саджид Джавід ще не оголошував свою позицію з цього питання.

Як повідомляв УНН, Польща підтримала вихід США з ракетного договору з Росією.