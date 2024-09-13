США готовят уголовные обвинения против Ирана в связи со взломом предвыборного штаба Трампа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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13 сентября 2024, 06:51  •  6536 просмотра

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Минюст США готовит уголовные обвинения в отношении иранской кибератаки на предвыборный штаб Трампа. Целью атаки было повлиять на результат президентских выборов в ноябре.

Министерство юстиции США готовит уголовные обвинения в связи с иранской кибератакой, направленной против президентской кампании Дональда Трампа с целью повлиять на результат президентских выборов в ноябре. Пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Министерство юстиции США готовит уголовные обвинения в связи с иранской хакерской атакой на президентскую кампанию Дональда Трампа с целью повлиять на исход выборов в ноябре, сообщили в четверг два человека, близких к делу.

Когда будут объявлены обвинения и против кого конкретно они будут выдвинуты - пока неизвестно. Впрочем отмечается, что они являются результатом расследования ФБР относительно вмешательства, которое межведомственные следователи быстро связали с попыткой Ирана повлиять на политику США.

Помощник генерального прокурора Мэтью Олсен, ответственный за национальную безопасность в Министерстве юстиции, в своем выступлении в четверг в Нью-Йорке заявил следующее:

«(Иран) прилагает больше усилий, чтобы повлиять на выборы в этом году, чем во время предыдущих избирательных циклов, и деятельность Ирана становится все более агрессивной накануне выборов», - сказал чиновник.

Предвыборный штаб Трампа сообщил 10 августа, что стал жертвой хакерской атаки, и заявил, что иранские злоумышленники похитили и распространили конфиденциальные внутренние документы. По меньшей мере три СМИ - Politico, The New York Times и The Washington Post - получили утечку конфиденциальных материалов из кампании Трампа. Каждое из перечисленных медиа отказалось раскрывать какие-либо подробности о том, как и что именно было получено.

США запровадили нові санкції проти москви та Тегерану через постачання Іраном ракет росії10 сентября 2024, 17:09 • 18800 просмотров

Игорь Тележников

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