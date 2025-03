США готують кримінальні звинувачення проти Ірану у зв'язку зі зломом передвиборчого штабу Трампа

Міністерство юстиції США готує кримінальні звинувачення у зв'язку з іранською кібератакою, спрямованою проти президентської кампанії Дональда Трампа з метою вплинути на результат президентських виборів у листопаді. Пише УНН із посиланням на AP.

Деталі

Міністерство юстиції США готує кримінальні звинувачення у зв'язку з іранською хакерською атакою на президентську кампанію Дональда Трампа з метою вплинути на результат виборів у листопаді, повідомили в четвер двоє осіб, близьких до справи.

Коли будуть оголошені звинувачення і проти кого конкретно вони будуть висунуті - наразі невідомо. Втім зазначається, що вони є результатом розслідування ФБР щодо втручання, яке міжвідомчі слідчі швидко пов'язали зі спробою Ірану вплинути на політику США.

Помічник генерального прокурора Метью Олсен, відповідальний за національну безпеку в Міністерстві юстиції, у своєму виступі в четвер у Нью-Йорку заявив наступне:

(Іран) докладає більше зусиль, щоб вплинути на вибори цього року, ніж під час попередніх виборчих циклів, і діяльність Ірану стає все більш агресивною напередодні виборів - сказав посадовець.

Передвиборчий штаб Трампа повідомив 10 серпня, що став жертвою хакерської атаки, і заявив, що іранські зловмисники викрали і розповсюдили конфіденційні внутрішні документи. Щонайменше три ЗМІ - Politico, The New York Times і The Washington Post - отримали витік конфіденційних матеріалів з кампанії Трампа. Кожне з перелічених медіа відмовилось розкривати будь-які подробиці про те, як і що саме було отримане.

