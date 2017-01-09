США готовы помочь в расследовании теракта в Иерусалиме
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Американское руководство заявило о готовности предоставить властям Израиля помощь в расследовании теракта в Иерусалиме, заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Нед Прайс, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Мы предлагаем полную поддержку нашим израильским партнерам в ходе проводимого ими расследования того, кто стоит за этим нападением", - сказал он.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаяньяху допустил причастность сторонника террористической организации "Исламское государство" к теракту в Иерусалиме.
Напомним, 8 января грузовик въехал в группу солдат в Иерусалиме.
Как сообщал УНН, полиция Израиля установила личность исполнителя теракта в Иерусалиме.