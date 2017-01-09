США готові допомогти в розслідуванні теракту в Єрусалимі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Американське керівництво заявило про готовність надати владі Ізраїлю допомогу в розслідуванні теракту в Єрусалимі, заявив офіційний представник Ради національної безпеки Нед Прайс, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Ми запропонували нашу цілковиту підтримку ізраїльським партнерам по мірі розслідування ними, причетним за цією атакою,” — сказав він.
Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаяньяху допустив причетність прихильника терористичної організації “Ісламська держава” до теракту в Єрусалимі.
Нагадаємо, 8 січня вантажівка в’їхала у групу солдатів в Єрусалимі.
Як повідомляв УНН, поліція Ізраїлю встановила особу виконавця теракту в Єрусалимі.