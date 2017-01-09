США готові допомогти в розслідуванні теракту в Єрусалимі

“Ми запропонували нашу цілковиту підтримку ізраїльським партнерам по мірі розслідування ними, причетним за цією атакою,” — сказав він.

Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаяньяху допустив причетність прихильника терористичної організації “Ісламська держава” до теракту в Єрусалимі.

Нагадаємо, 8 січня вантажівка в’їхала у групу солдатів в Єрусалимі.

Як повідомляв УНН, поліція Ізраїлю встановила особу виконавця теракту в Єрусалимі.