$43.870.0550.850.04
США давили на Францию по поводу приглашений на саммит G7 - Politico

Киев • УНН

 • 506 просмотра

Франция отменила приглашение Сирила Рамафосы на саммит G7 из-за угроз США бойкотировать мероприятие. Париж отрицает давление Трампа и объясняет решение логистикой.

США давили на Францию по поводу приглашений на саммит G7 - Politico

Франция могла отменить приглашение президента Южной Африки на саммит G7 после давления со стороны США, которые якобы угрожали бойкотом мероприятия. Об этом пишет Politico, передает УНН.

Детали

Южная Африка заявляет, что Париж отозвал приглашение президенту Сирилу Рамафосе на саммит лидеров G7, который состоится в июне. По словам представителя президента Винсента Магвеньи, Франция, которая в этом году председательствует в G7, пошла на этот шаг после давления со стороны Вашингтона.

По его словам, США пригрозили бойкотировать встречу в Эвиан-ле-Бен, если Южная Африка будет приглашена. «Мы приняли решение Франции и понимаем давление, которому она подверглась. Южная Африка всегда будет стремиться решать споры путем конструктивного диалога», – заявил Магвенья.

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал Рамафосу, в частности из-за обвинений в насилии против белого меньшинства в ЮАР, которые часто называют необоснованными.

Хотя Южная Африка не является членом G7, ее президента регулярно приглашали на предыдущие саммиты, в частности в Канаде в прошлом году.

В Белом доме и в офисе президента Франции Эммануэля Макрона пока не прокомментировали эти обвинения. В то же время советник Макрона сообщил журналистам, что Рамафоса и президент Украины Владимир Зеленский не получили приглашений на нынешний саммит.

Во Франции отрицают, что решения относительно приглашений принимались с учетом позиции Трампа, и объясняют это приоритетами саммита — в частности фокусом на глобальных дисбалансах и напряженности между США и Китаем, а также логистическими ограничениями.

