США тиснули на Францію щодо запрошень на саміт G7 - Politico
Київ • УНН
Франція скасувала запрошення Сиріла Рамафоси на саміт G7 через погрози США бойкотувати захід. Париж заперечує тиск Трампа і пояснює рішення логістикою.
Франція могла скасувати запрошення президента Південної Африки на саміт G7 після тиску з боку США, які нібито погрожували бойкотом заходу. Про це пише Politico, передає УНН.
Деталі
Південна Африка заявляє, що Париж відкликав запрошення президенту Сиріла Рамафоси на саміт лідерів G7, який відбудеться у червні. За словами речника президента Вінсента Магвеньї, Франція, яка цього року головує у G7, пішла на цей крок після тиску з боку Вашингтона.
За його словами, США пригрозили бойкотувати зустріч в Евіан-ле-Бен, якщо Південну Африку буде запрошено. "Ми прийняли рішення Франції та розуміємо тиск, якого вона зазнала. Південна Африка завжди прагнутиме вирішувати суперечки шляхом конструктивного діалогу", – заявив Магвенья.
Президент США Дональд Трамп раніше неодноразово критикував Рамафосу, зокрема через звинувачення щодо насильства проти білої меншини у ПАР, які часто називають необґрунтованими.
Хоча Південна Африка не є членом G7, її президента регулярно запрошували на попередні саміти, зокрема у Канаді торік.
У Білому домі та в офісі президента Франції Еммануеля Макрона поки не прокоментували ці звинувачення. Водночас радник Макронаа повідомив журналістам, що Рамафоса та президент України Володимир Зеленський не отримали запрошень на цьогорічний саміт.
У Франції заперечують, що рішення щодо запрошень ухвалювалися з огляду на позицію Трампа, і пояснюють це пріоритетами саміту — зокрема фокусом на глобальних дисбалансах та напруженості між США і Китаєм, а також логістичними обмеженнями.
"Україна - теж не наша війна" – Трамп відповів на позицію Мерца щодо Ірану26.03.26, 18:33 • 3324 перегляди