Від курсу валют до пенсій: як проблеми з міжнародним фінансуванням вплинуть на економіку країни та життя українців
Коли закінчиться війна в Україні - думки експертів
Як обрати безпечну стоматологію для лікування дитини під седацією - поради від експерта
Як війна на Близькому Сході наповнює бюджет кремля
Пентагон розглядає можливість перенаправити призначену Україні зброю на Близький Схід - WP
рф готує на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання, а Україна - рубежі захисту - Зеленський
Україна заходить в Африку - новий етап глобальної гри
"Укол для схуднення" чи ризик для здоров'я – чому у США масово судяться з виробниками "Оземпік"
Хто має контролювати використання міської землі і чому порушення можуть роками залишатися непоміченими
Подорож на вихідні - цікаві місця в Одесі
Дипломатка

США тиснули на Францію щодо запрошень на саміт G7 - Politico

Київ • УНН

 • 2034 перегляди

Франція скасувала запрошення Сиріла Рамафоси на саміт G7 через погрози США бойкотувати захід. Париж заперечує тиск Трампа і пояснює рішення логістикою.

США тиснули на Францію щодо запрошень на саміт G7 - Politico

Франція могла скасувати запрошення президента Південної Африки на саміт G7 після тиску з боку США, які нібито погрожували бойкотом заходу. Про це пише Politico, передає УНН.

Деталі

Південна Африка заявляє, що Париж відкликав запрошення президенту Сиріла Рамафоси на саміт лідерів G7, який відбудеться у червні. За словами речника президента Вінсента Магвеньї, Франція, яка цього року головує у G7, пішла на цей крок після тиску з боку Вашингтона.

За його словами, США пригрозили бойкотувати зустріч в Евіан-ле-Бен, якщо Південну Африку буде запрошено. "Ми прийняли рішення Франції та розуміємо тиск, якого вона зазнала. Південна Африка завжди прагнутиме вирішувати суперечки шляхом конструктивного діалогу", – заявив Магвенья.

Президент США Дональд Трамп раніше неодноразово критикував Рамафосу, зокрема через звинувачення щодо насильства проти білої меншини у ПАР, які часто називають необґрунтованими.

Хоча Південна Африка не є членом G7, її президента регулярно запрошували на попередні саміти, зокрема у Канаді торік.

У Білому домі та в офісі президента Франції Еммануеля Макрона поки не прокоментували ці звинувачення. Водночас радник Макронаа повідомив журналістам, що Рамафоса та президент України Володимир Зеленський не отримали запрошень на цьогорічний саміт.

У Франції заперечують, що рішення щодо запрошень ухвалювалися з огляду на позицію Трампа, і пояснюють це пріоритетами саміту — зокрема фокусом на глобальних дисбалансах та напруженості між США і Китаєм, а також логістичними обмеженнями.

Андрій Тимощенков

Світ
Війна в Україні
Сиріл Рамафоса
Білий дім
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Південно-Африканська Республіка
Канада
Франція
Китай
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран