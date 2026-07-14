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США будут заключать инвестиционные соглашения со странами Персидского залива вместо 20% сбора - Трамп

Киев • УНН

 • 1658 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил об открытии Ормузского пролива для всех стран, кроме Ирана, и о блокаде иранских портов. Он также сообщил о замене 20% сбора на инвестиционные соглашения со странами Персидского залива.

США будут заключать инвестиционные соглашения со странами Персидского залива вместо 20% сбора - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив открыт для судов из всех стран, кроме Ирана, и что он заключил "масштабные" инвестиционные соглашения со странами Персидского залива, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Ормузский пролив открыт для всех судов, кроме Ирана, и это из-за их лживого, насильственного и злонамеренного руководства, которое ведет их путем полного уничтожения. Поэтому мы будем иметь полную блокаду, но только для судов, заходящих в иранские порты и из них, или перевозящих что-то, связанное с иранскими грузами 

- написал Трамп в Truth Social.

Трамп также заявил, что торговые и инвестиционные соглашения со странами Персидского залива заменят 20% сбор за прохождение через пролив, который он предложил днем ранее.

На основе очень продуктивных разговоров с руководством Ближнего Востока я решил заменить 20% сбор за возмещение расходов Соединенных Штатов торговыми и инвестиционными соглашениями, которые различные страны Персидского залива будут заключать с Соединенными Штатами 

- добавил Трамп.

Он добавил, что "Америка снова побеждает, побеждает, как никогда раньше... и, самое главное, Иран никогда не будет иметь ядерного оружия!"

Антонина Туманова

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