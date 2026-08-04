Оккупационная власть заменяет местных священников на российских на ВОТ Украины - ЦНС

$44.760.0751.670.05
ukenru
7 августа, 16:28 • 19516 просмотра
Почти миллиард гривен за свободу — Коломойскому продлили содержание под стражей
Эксклюзив
7 августа, 15:13 • 34979 просмотра
Очереди из тысяч грузовиков на границе нет: в ГПСУ объяснили, что на самом деле показывает система «єЧерга»
7 августа, 13:14 • 31635 просмотра
Международные резервы Украины немного сократились до $51,2 млрд
7 августа, 12:48 • 29677 просмотра
рф атаковала Одессу: предварительно, повреждён стадион "Черноморец", есть пострадавшиеPhoto
7 августа, 11:42 • 28463 просмотра
Украина как "сложная дилемма": FT узнала о внутренних переговорах ЕС по расширению
7 августа, 10:55 • 24103 просмотра
ЕС ввёл новые санкции против россии из-за усиления ударов рф по Украине - кто в списке
7 августа, 10:20 • 19546 просмотра
Жара в Украине побила рекорды в 13 областях с максимумом +39°
Эксклюзив
7 августа, 09:35 • 17290 просмотра
Раннее цветение и быстрое обмеление - что ждет реки в Украине Photo
7 августа, 09:19 • 15810 просмотра
Поезда в трех регионах меняют маршрут из-за ударов РФ — что нужно знать
7 августа, 08:32 • 14596 просмотра
Аномальная жара вызвала детонацию мин и пожары в лесах Херсонской областиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
3.7м/с
79%
748мм
Популярные новости
ГУР заявило о "параде" Magura у побережья Крыма "ко Дню Ялты" - показали эксклюзивные кадрыVideo7 августа, 13:26 • 20919 просмотра
рф осуществила одну из самых массированных атак на "Укрнафту", повреждены семь объектов добычи7 августа, 13:33 • 10495 просмотра
Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали пакт о взаимной обороне по образцу НАТО7 августа, 13:37 • 16243 просмотра
В конце июля из Южной Кореи в россию отгрузили очищенное топливо - Reuters7 августа, 14:11 • 13542 просмотра
Три блэкаута за две недели — в Грузии назвали причину масштабных отключений электроэнергии7 августа, 14:15 • 4416 просмотра
публикации
Очереди из тысяч грузовиков на границе нет: в ГПСУ объяснили, что на самом деле показывает система «єЧерга»
Эксклюзив
7 августа, 15:13 • 34980 просмотра
Что обязательно нужно успеть сделать в огороде до конца лета7 августа, 12:39 • 32598 просмотра
Подделка медицинских документов может стоить Odrex лицензии
Эксклюзив
7 августа, 06:00 • 42218 просмотра
Топ-7 крабовых салатов на любой вкусPhoto6 августа, 08:19 • 79262 просмотра
Вдова пациента Odrex обратилась с жалобой в Минздрав — клинику необходимо проверить из-за возможной подделки медицинских документов
Эксклюзив
6 августа, 06:30 • 86979 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Вучич
Линдси Грэм
Александр Усик
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Иран
Одесса
Реклама
УНН Lite
Новый "Человек-паук" установил рекорд кассовых сборов за первую неделюVideo7 августа, 05:35 • 53802 просмотра
Netflix представит "расширенный взгляд" на Grand Theft Auto VI6 августа, 13:42 • 76795 просмотра
Новый клип Арианы Гранде вновь вызвал дискуссии о её внешностиPhoto6 августа, 03:45 • 108609 просмотра
рф нанесла ракетный удар по пригороду Одессы по людному месту возле рынка4 августа, 08:46 • 182091 просмотра
Новый "Человек-паук" показал ошеломляющий дебют в первый уикендVideo3 августа, 13:34 • 192575 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Дія (сервис)
Золото
Instagram
Отопление

Оккупационная власть заменяет местных священников на российских на ВОТ Украины - ЦНС

Киев • УНН

 • 6824 просмотра

На оккупированных территориях Украины начались кадровые перестановки среди духовенства. Местных коллаборантов заменяют священниками из России для усиления контроля.

Оккупационная власть заменяет местных священников на российских на ВОТ Украины - ЦНС

Оккупационная администрация начала кадровые перестановки среди духовенства на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что священнослужители, которые после начала оккупации согласились сотрудничать с оккупационной властью и поддерживали ее политику, постепенно отстраняются от руководящих должностей, переводятся в отдаленные регионы России или вообще оставляют служение.

Вместо этого на оккупированные территории прибывают священники непосредственно из России, которым Кремль доверяет значительно больше. Именно они получают ключевые должности в епархиях и приходах, расположенных на временно оккупированных территориях

- говорится в статье.

Указывается, что такие кадровые решения свидетельствуют о стремлении России установить полный контроль над религиозной жизнью на ВОТ.

Вновь назначенные священнослужители не только проводят богослужения, но и активно продвигают российские государственные нарративы, поддерживают оккупационную власть и используют церковные общины как еще один канал распространения пропаганды

- рассказывают в ЦНС.

Там добавляют, что даже местные коллаборанты, которые годами помогали оккупационной администрации, больше не вызывают доверия у Кремля: их заменяют людьми из России, которых считают более лояльными и готовыми выполнять идеологические задачи оккупационной власти.

Напомним

Русская православная церковь официально утвердила молитвы о войне, в частности обязательную молитву "о Святой Руси" с просьбой о победе для РФ.

россияне сожгли уникальную деревянную церковь XVIII века на Херсонщине03.08.26, 23:59 • 6521 просмотр

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
российская пропаганда
Война в Украине
Украина