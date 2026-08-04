Оккупационная власть заменяет местных священников на российских на ВОТ Украины - ЦНС

Оккупационная администрация начала кадровые перестановки среди духовенства на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что священнослужители, которые после начала оккупации согласились сотрудничать с оккупационной властью и поддерживали ее политику, постепенно отстраняются от руководящих должностей, переводятся в отдаленные регионы России или вообще оставляют служение.

Вместо этого на оккупированные территории прибывают священники непосредственно из России, которым Кремль доверяет значительно больше. Именно они получают ключевые должности в епархиях и приходах, расположенных на временно оккупированных территориях - говорится в статье.

Указывается, что такие кадровые решения свидетельствуют о стремлении России установить полный контроль над религиозной жизнью на ВОТ.

Вновь назначенные священнослужители не только проводят богослужения, но и активно продвигают российские государственные нарративы, поддерживают оккупационную власть и используют церковные общины как еще один канал распространения пропаганды - рассказывают в ЦНС.

Там добавляют, что даже местные коллаборанты, которые годами помогали оккупационной администрации, больше не вызывают доверия у Кремля: их заменяют людьми из России, которых считают более лояльными и готовыми выполнять идеологические задачи оккупационной власти.

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