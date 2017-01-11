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США будут говорить с Россией с позиции силы - дипломат

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КИЕВ. 11 января. УНН. Бывший посол США в Украине Джон Хербст не сомневается, что избранный президент США Дональд Трамп будет усиливать американскую армию, в том числе ядерное вооружение, а это даст возможность говорить с Китаем или Россией с позиции силы в случае их агрессивных действий, передает УНН со ссылкой на " Радио Свобода ".

Дж.Хербст, что является сейчас директором Евразийского центра при Атлантическом совете США, добавил, что он также считает важным для Украины, что Трамп признал роль России в хакерских атаках на США.

"Много было сказано о российских хакерах. Это хорошо, что он признает, что за хакерскими атаками стоит Россия. Приятно слышать от него, что во времена его президентства Россия будет больше уважать США. Это позитивные вещи, и они важны для Украины ", - заявил Дж.Хербст о выступлении Д.Трамп на его первой пресс-конференции после выборов.

На этой пресс-конференции победитель президентских выборов в США Дональд Трамп сообщил, что, в частности, США будут ускорять разработку и модернизацию истребителей F-35 и F-18.

Тема Украины на пресс-конференции не возникала, однако о ней напомнили одному из главных членов команды Трампа, кандидату на должность государственного секретаря Рексу Тиллерсону. В комитете по иностранным делам Сената он отвечал на вопросы американских парламентариев.

Комментируя его выступления на этом слушании, Хербст обратил внимание: "Тиллерсон заявил, что если бы они были у власти, когда Россия аннексировала Крым, то реакция США была бы решительнее. Это было приятно слышать, хотя он не сообщил, что он планирует делать сейчас. Однако впечатление такое, что их политика в отношении России также будет твердой, но мы не знаем этого точно. Я не знаю, получит ли Украина какое-то конкретное сообщение от Дональда Трампа до или после инаугурации, но она уже получила его от Рекса Тиллерсона, который должен стать государственным секретарем. И я считаю, это было очень вдохновляющее ​​заявление ".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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