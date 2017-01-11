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США будуть говорити з Росією з позиції сили – дипломат

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Колишній посол США в Україні Джон Хербст не має сумнівів, що обраний президент США Дональд Трамп буде підсилювати американську армію, в тому числі ядерне озброєння, а це дасть можливість говорити з Китаєм чи Росією з позиції сили в разі їхніх агресивних дій, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

Дж.Хербст, що є нині директором Євразійського центру при Атлантичній раді США, додав, що він також вважає важливим для України, що Трамп визнав роль Росії в хакерських атаках на США.

“Багато було сказано про російських хакерів. Це добре, що він визнає, що за хакерськими атаками стоїть Росія. Приємно чути від нього, що за часів його президентства Росія буде більше поважати США. Це позитивні речі, і вони важливі для України”, — заявив Дж.Хербст про виступ Д.Трампа на його першій прес-конференції після виборів.

На цій прес-конференції переможець президентських виборів у США Дональд Трамп повідомив, що, зокрема, США будуть прискорювати розробку і модернізацію винищувачів F-35 і F-18.

Тема України на прес-конференції не виникала, проте про неї нагадали одному з головних членів команди Трампа, кандидатові на посаду державного секретаря Рексу Тіллерсону. В комітеті з закордонних справ Сенату він відповідав на запитання американських парламентарів.

Коментуючи його виступи на цьому слуханні, Гербст звернув увагу: “Тіллерсон заявив, що якщо б вони були при владі, коли Росія анексувала Крим, то реакція США була б рішучішою. Це було приємно чути, хоча він не повідомив, що він планує робити зараз. Проте враження таке, що їхня політика щодо Росії також буде твердою, але ми не знаємо цього точно. Я не знаю, чи отримає Україна якесь конкретне повідомлення від Дональда Трампа до чи після інавгурації, але вона вже отримала його від Рекса Тіллерсона, який має стати державним секретарем. І я вважаю, це була дуже натхненна заява”.

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