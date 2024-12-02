Средства по программе восстановления теперь можно забронировать через ЦПАУ

Для граждан, которые не могут воспользоваться возобновлением через действие, расширили возможности получения услуги в центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, пишет УНН.

Для граждан, не имеющих возможности пользоваться услугой является восстановление через Дия, расширили алгоритм получения услуги через ЦПАУ. Заявители, в частности пожилые люди, или те, которые не имеют доступа к интернету, могут забронировать средства на приобретение недвижимости, непосредственно в ЦПАУ. Ранее через центр предоставления админуслуг можно было только подать заявление на компенсацию - сказала Шуляк.

Она отметила, что правительство продолжает совершенствовать программу еобновления, учитывая рекомендации, полученные во время публичных консультаций в конце 2023 года.

С начала 2024 года подавать заявления на компенсацию стало возможным не только через действие, но и через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ). Следующим шагом станет возможность бронирования средств на приобретение недвижимости по одобренному заявлению.

Если раньше это можно было сделать исключительно через действие, теперь сертификат восстановления позволит забронировать средства также в ЦПАУ.

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Мы постоянно работаем над улучшением сервиса. Но для того, чтобы понять, в каком направлении нужно двигаться, обращаемся к получателям услуги и общественности. Например, на наших публичных консультаций. Именно там мы видели запрос на получение услуги через ЦПАУ. Поэтому сейчас для людей, которые не имеют возможности забронировать средства по жилищному сертификату через портал или приложение Дія, открыли возможность сделать это в ЦПАУ - отметила Шуляк.

Напомним

Более тысячи граждан подали заявления на получение жилищных сертификатов через портал "Дия". Сервис стал доступен для людей без РНОКПП и через уполномоченных представителей.