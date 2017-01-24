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Дело А.Пугачева, который застрелил двух полицейских в Днепре, передали в суд

Дело А.Пугачева, который застрелил двух полицейских в Днепре, передали в суд

Киев • УНН

 • 13507 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 24 января. УНН. В суд передано обвинительное заключение в отношении Александра Пугачева, который застрелил в Днепре двух сотрудников полиции. Об этом УНН сообщили в ГУ НП Днепропетровской области.

"Уголовные производства по ст.348, ч.1 ст. 263, ч. 1 ст. 262 УК, а также уголовное производство по факту убийства двух полицейских и покушения на убийство водителя маршрутного такси, по которым письменное уведомление о подозрении вручено Александру Пугачеву, направлены в суд", - говорится в сообщении.

Также в полиции сообщили, что 20 января суд рассмотрел вопрос о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого еще на 60 суток.

Также во время рассмотрения прошения А.Пугачев заявил, что хочет, чтобы его уголовное производство слушал суд присяжных.

Напомним, 25 сентября 2016 года в Днепре водитель автомобиля, который остановили полицейские, начал сопротивляться и стрелять в милиционеров. В результате погибли патрульные: 27-летний Артем Кутушев и 36-летняя Ольга Макаренко.

Подозреваемым, как заявила полиция, оказался уже разыскиваемый правоохранительными органами за совершенные ранее тяжкие преступления Александр Пугачев, бывший боец ​​бывшей роты патрульной службы полиции особого назначения "Торнадо".

Нападающий перед бегством тоже получил ранение. После задержания его прооперировали в одной из больниц Днепра и перевели в спецучреждение для содержания под стражей.

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