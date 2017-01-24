Справу О.Пугачова, який застрелив двох поліцейських у Дніпрі, передали до суду
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 24 січня. УНН. До суду передано обвинувальний акт стосовно Олександра Пугачова, який застрелив у Дніпрі двох співробітників поліції. Про це УНН повідомили у ГУ НП Дніпропетровської області.
“Кримінальні провадження за ст.348, ч.1 ст. 263, ч. 1 ст. 262 ККУ, а також кримінальне провадження за фактом убивства двох поліцейських та замаху на вбивство водія маршрутного таксі, за якими письмове повідомлення про підозру вручене Олександру Пугачову, направлені до суду”, — йдеться у повідомленні.
Також у поліції повідомили, що 20 січня суд розглянув питання про подовження міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для підозрюваного ще на 60 діб.
Також під час розгляду цього клопотання О.Пугачов заявив, що хоче, аби його кримінальне провадження слухав суд присяжних.
Нагадаємо, 25 вересня 2016 року в Дніпрі водій авта, яке зупинили поліцейські, почав чинити опір і стріляти в правоохоронців. Внаслідок цього загинули патрульні: 27-річний Артем Кутушев і 36-річна Ольга Макаренко.
Підозрюваним, як заявила поліція, виявився вже розшукуваний правоохоронцями через скоєні раніше тяжкі злочини Олександр Пугачов, колишній боєць колишньої роти патрульної служби поліції особливого призначення “Торнадо”.
Нападник перед втечею теж зазнав поранення. Після затримання його прооперували в одній із лікарень Дніпра й перевели до спецзакладу для тримання під вартою.