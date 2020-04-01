Дело "Золотого мандарина": суд продлил действие процессуальных обязанностей Бернацкой

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КИЕВ. 1 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил действие процессуальных обязанностей бывшей первой замминистра юстиции Наталье Бернацкой, которую подозревают в причастности к завладению и легализации более 54,179 млн гривен государственных средств. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"Суд согласился с доводами прокурора САП и продлил до 1 июня 2020 года процессуальные обязанности, определенные при внесении залога", - говорится в сообщении.

В частности, прибывать к детективу, прокурору, следственному судье, в суд по каждому требованию; сообщать детектива, прокурора или суд об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу; сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свои паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины.

Напомним, Высший антикоррупционный суд применил к бывшей первой замминистра юстиции Наталье Бернацкой как меру пресечения 7 млн грн залога.

Так, бывшая первая заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая, которую подозревают в хищении, внесла 7 млн грн залога.

Напомним, ранее бывшему правительственному уполномоченному по делам Европейского суда по правам человека Борису Бабину, экс-первому заместителю министра юстиции Наталье Бернацкой и еще 4 лицам было сообщено о подозрении в завладении 54 млн гривен по делу о выполнении решения ЕСПЧ.

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