Справа “Золотого мандарину”: суд продовжив дію процесуальних обов’язків Бернацькій
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Вищий антикорупційний суд продовжив дію процесуальних обов’язків колишній першій заступниці міністра юстиції Наталії Бернацькій, яку підозрюють в причетності у заволодінні та легалізації понад 54,179 млн гривень державних коштів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
"Суд погодився з доводами прокурора САП та продовжив до 1 червня 2020 року процесуальні обов’язки, визначені при внесенні застави",- йдеться в повідомленні.
Зокрема, прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою; повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі;
здати на зберігання до Державної міграційної служби України свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд застосував до колишньої першої заступниці міністра юстиції Наталії Бернацької як запобіжний захід 7 млн грн застави.
Так, колишня перша заступниця міністра юстиції Наталія Бернацька, яку підозрюють у розкраданні, внесла 7 млн грн застави.
Нагадаємо, раніше колишньому урядовому уповноваженому у справах Європейського суду з прав людини Борису Бабіну, експершому заступнику міністра юстиції Наталії Бернацькій та ще 4 особам було повідомлено про підозру у заволодінні 54 млн гривень у справі про виконання рішення ЄСПЛ.