Дело Шеремета: суд завтра рассмотрит ходатайство о продлении меры пресечения Кузьменко
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Печерский районный суд Киева завтра рассмотрит ходатайство о продлении меры пресечения Юлии Кузьменко. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Тарас Беспалый.
"Завтра, 1 апреля, в 14:00 состоится рассмотрение ходатайства", - сказал Беспалый.
Напомним, Киевский апелляционный суд оставил под стражей детского хирурга Юлию Кузьменко, которая является подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Как сообщалось, суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 апреля Юлии Кузьменко.
Следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета утверждает, что в отдельных заявлениях защиты врача и волонтера Юлии Кузьменко есть несоответствия.
Напомним, правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета Яна Дугар, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
Как сообщалось, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.