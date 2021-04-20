Дело Шеремета: сегодня состоится судебное заседание
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Шевченковском районном суде Киева сегодня состоится заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом во время заседания 13 апреля сообщила судья Оксана Голуб, пишет УНН.
Детали
Судебное заседание состоится в 11:00. Ранее суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защитника Андрея Антоненко, которого обвиняют в убийстве и решил оставить его под стражей до 21 мая.
Напомним
Ветеран АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненка, детского хирурга Юлии Кузьменко и военную медсестру Яну Дугар обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Дополнение
20 июля 2016, около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.
В прошлом году правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета Яна Дугар, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
В мае 2020 досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершили .