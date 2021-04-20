Справа Шеремета: сьогодні відбудеться судове засідання

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. У Шевченківському районному суді Києва сьогодні відбудеться засідання у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це під час засідання 13 квітня повідомила суддя Оксана Голуб, пише УНН.

Деталі

Судове засідання відбудеться о 11:00. Раніше суд залишив без задоволення апеляційну скаргу захисника Андрія Антоненка, якого звинувачують у вбивстві та вирішив залишити його під вартою до 21 травня.

Нагадаємо

Ветерана АТО та музиканта Андрію Riffmaster Антоненка, дитячого хірурга Юлії Кузьменко та військову медсестру Яну Дугарь обвинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Доповнення

20 липня 2016 року, близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

Торік правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.

У травні 2020 року досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета завершили.

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