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Дело о заказном убийстве столичного врача: киллеру дали пожизненное

Дело о заказном убийстве столичного врача: киллеру дали пожизненное

Киев • УНН

 • 474651 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. За заказное убийство столичного врача исполнитель приговорен к пожизненному лишению свободы, его сообщник - к 15 годам заключения, сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, пишет УНН.

Цитата

"Объявлен обвинительный приговор двум лицам по факту совершения заказного убийства, которое произошло 2 февраля 2020 года на улице Саксаганского в городе Киеве. На основании предоставленных прокурором безоговорочных доказательств и учитывая его жесткую и принципиальную позицию по наказанию, суд присяжных приговорил исполнителя убийства к пожизненному лишению свободы, а его сообщнику - к 15 годам лишения свободы", - сообщили в прокуратуре.

Детали

По данным ведомства, прокурором в суде доказано, что в конце 2019 года исполнитель преступления - гражданин Кыргызской Республики, 1982 г.р., получил заказ на совершение убийства известного столичного врача.

"Прибыв в декабре 2019 года в Украину авиарейсом из Турецкой Республики, исполнитель начал подготовку к преступлению. Для этого он привлек своего знакомого, который имел гражданство рф и Кыргызской Республики и проживал в Киеве", - указали в прокуратуре.

Как сообщается, на протяжении почти двух месяцев обвиняемые собирали информацию о потерпевшем: маршруты его движения, распорядок дня, привычки и круг общения. "Также они приобрели орудие убийства – переработанный самозарядный пистолет, изготовленный на базе конструкции Макарова с устройством для поглощения звука выстрела. Для слежки за своей жертвой злоумышленники использовали арендованные на третьих лиц автомобили, а для общения между собой – сим-карты разных мобильных операторов", – отметили в ведомстве.

Вечером 2 февраля 2020 года исполнитель подстерег пострадавшего вблизи места его жительства и произвел в него 4 прицельных выстрела. От полученных ранений мужчина погиб на месте.

"Совершив убийство, киллер и его сообщник, который в это время наблюдал за обстановкой, скрылись. Исполнителя преступления задержали через две недели в Одессе во время попытки выехать за пределы Украины. Одновременно в Киеве правоохранители задержали и его сообщника. У обоих задержанных были изъяты поддельные документы", - указали в прокуратуре.

До вступления приговора в законную силу суд оставил обвиняемых под стражей.

Материалы в отношении заказчика убийства выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается.

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