Справа про замовне вбивство столичного лікаря: кілеру дали довічне

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"Оголошено обвинувальний вирок двом особам за фактом вчинення замовного вбивства, яке сталося 2 лютого 2020 року на вулиці Саксаганського в місті Києві. (...) На підставі наданих прокурором беззаперечних доказів та враховуючи його жорстку та принципову позицію щодо покарання, суд присяжних засудив виконавця вбивства до довічного позбавлення волі, а його спільника - до 15 років позбавлення волі", - повідомили у прокуратурі.

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За даними відомства, прокурором у суді доведено, що наприкінці 2019 року виконавець злочину - громадянин Киргизької Республіки, 1982 р.н., отримав замовлення на вчинення вбивства відомого столичного лікаря.

"Прибувши у грудні 2019 року до Украiни авіарейсом з Турецької Республiки, виконавець розпочав підготовку до злочину. Для цього він залучив свого знайомого, який мав громадянство рф і Киргизької Республіки та проживав у Києві", - вказали у прокуратурі.

Як повідомляється, упродовж майже двох місяців обвинувачені збирали інформацію про потерпілого: маршрути його руху, розпорядок дня, звички та коло спілкування. "Також вони придбали знаряддя вбивства - перероблений самозарядний пістолет, виготовлений на базі конструкції Макарова з пристроєм для поглинання звуку пострілу. Для стеження за своєю жертвою зловмисники використовували орендовані на третіх осіб автомобілі, а для спілкування між собою - сім-карти різних мобільних операторів", - зазначили у відомстві.

Увечері 2 лютого 2020 року виконавець підстеріг потерпілого поблизу місця його проживання та здійснив у нього 4 прицільних постріли. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці.

"Здійснивши вбивство, кілер та його спільник, який у цей час спостерігав за обстановкою, втекли. Виконавця злочину затримали через два тижні в Одесі під час спроби виїхати за межі України. Одночасно у місті Києві правоохоронці затримали і його спільника. У обох затриманих були вилучені підроблені документи", - вказали у прокуратурі.

До набрання вироком законної сили суд залишив обвинувачених під вартою.

Матеріали стосовно замовника вбивства виділені в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування у якому триває.