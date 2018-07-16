Дело о госизмене: завтра в суде планируют допросить экс-охранников Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. В Оболонском районном суде Киева, который рассматривает дело о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича, завтра планируется допросить трех свидетелей в том числе - двух бывших его охранников. Об этом сообщили УНН в адвокатской компании, которая осуществляет защиту Януковича.
"Завтра планируется допросить трех свидетелей. Из них двое - УГОшников", - сказали в адвокатской компании.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Главный бодигард Януковича во времена Майдана уже его не охраняет
Напомним, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.