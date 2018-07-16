Справа про держзраду: завтра у суді планують допитати екс-охоронців Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. В Оболонському районному суді Києва, який розглядає справу про держзраду екс-президента України Віктора Януковича, завтра планується допитати трьох свідків у тому числі – двох колишніх його охоронців. Про це УНН повідомили в адвокатській компанії, яка здійснює захист Януковича.
“Завтра планується допитати трьох свідків. З них двоє — УДОшники”, — сказали в адвокатській компанії.
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Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.