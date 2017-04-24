Дело Н.Мартыненко в ближайшее время будет передано в суд - А.Ситник

“Это дело, надеюсь, в ближайшее время будет передано в суд, после выполнения всех указаний САП. Почти все указания САП по делу „Восток ГОК“ НАБУ выполнило”, — сообщил А.Ситник.

20 апреля 2017 сотрудники НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко. Ему сообщили о подозрении в создании преступной организации (ч.5 ст.191 УК) и присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК).

В тот же день детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали второе лицо по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 ( “Создание преступной организации”), ч.5 ст.191 ( “Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением ”) Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, государственное предприятие “Восток ГОК” заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах было нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл. США.