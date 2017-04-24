Справа М.Мартиненка найближчим часом буде передана до суду – А.Ситник
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Справа у кримінальному провадженні щодо ДП “Схід ГЗК” найближчим часом буде передана до суду. Про це під час брифінгу повідомив директор НАБУ Артем Ситник, передає УНН.
“Ця справа, сподіваюся, найближчим часом буде передана до суду, після виконання всіх вказівок САП. Майже всі вказівки САП у справі "Схід ГЗК" НАБУ виконало”, — повідомив А.Ситник.
20 квітня 2017 року співробітники НАБУ затримали колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка. Йому повідомили про підозру у створенні злочинної організації (ч.5 ст.191 ККУ) та привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ).
Того ж дня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали другу особу за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255 (“Створення злочинної організації”), ч.5 ст.191 (“Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”) Кримінального кодексу України.
За версією слідства, державне підприємство “Схід ГЗК” уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США.